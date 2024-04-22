За первые три месяца года нестандартными оказались только 1,5 % проб.

За первые три месяца года нестандартными оказались только 1,5 % проб.

Роспотребнадзор рассказал об итогах контроля качества и безопасности молока и молочной продукции в Омской области за 1-й квартал 2024 года. С января по конец марта специалисты отобрали и исследовали 518 проб. Из них 17 (3,3 %) не соответствовали обязательным требованиям.

Две пробы показали фальсификацию (0,4 %). Микробиологические показатели оказались ненормальными в 1,5 % проб (в прошлом году было 2,1 %). Доля проб, не отвечающих требованиям по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, составила 7,5 % (9,4 % в 1-м квартале 2023 года).

В итоге специалисты составили четыре протокола об административном правонарушении, вынесли одно предупреждение, по трем материалам оштрафовали предпринимателей на общую сумму 250 тысяч рублей.