Высокопоставленные чиновники областного правительства все выходные провели в Усть-Ишимском районе, чтобы помочь подготовиться к паводку.

Высокопоставленные чиновники областного правительства все выходные провели в Усть-Ишимском районе, чтобы помочь подготовиться к паводку.

Все выходные в Усть-Ишимском районе работали вице-губернатор Алексей Ромахин и министр региональной безопасности Алексей Кубиц. Совместно с местными властями и представителями МЧС они оценивали риски на случай паводка. Как сообщил Ромахин, проверялись состояния дамб и других сооружений.

– Выехали в населенные пункты, которые, вероятнее всего, могут оказаться в зоне подтопления. Утвердили план первоочередных, противопаводковых мероприятий, проверили пункты временного размещения. Жителям переданы памятки, которые содержат важные контактные данные, инструкции по безопасности в случае подтопления, – сообщил вице-губернатор.

Также в районе организован склад для временного хранения имущества людей в случае эвакуации. Побывали чиновники и в селе Ашеваны, где несколько лет назад произошел подмыв берега. Проверяющие думали, как укрепить берег для исключения его подмыва и дальнейшего распространения промоин.

– Кроме того, проводим работы по строительству земляных насыпей. В том случае, если вода превысит критический уровень, эти насыпи помогут остановить и не допустить подтопления. Также определены списки семей с детьми, маломобильными гражданами, инвалидами, – добавил Алексей Ромахин.

Заявляется о том, что ситуация с возможным паводком в Усть-Ишимской районе держится на контроле.

Ранее в МЧС говорили о том, что глобального паводка в этом районе не ожидается.