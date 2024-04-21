Омск-Информ
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·Общество

Трупами животных завалены территории многих садоводческих товариществ.  
Жители Омской области продолжают жаловаться на трупы косуль, которые никто не вывозит. О подобной проблеме сообщили жители СНТ, находящегося неподалеку от разъезда Петрушенко в Любинском районе.
– В дачных чатах писали, приезжайте вытаскивать со своих участков, и выносите на аллею, в итоге не вывезли их все еще! Сейчас лето, жара, зрелище не из приятных. Примите меры, – возмущаются омичи в соцсетях.
Напомним, ранее из резервного фонда Омской области выделили 920 тыс. рублей на мероприятия по организации сбора, транспортировки и утилизации косуль. Трупами этих животных завалены территории многих садоводческих товариществ. Также средства должны были выделить на основании обращений администраций Омского и Любинского районов. 
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·Общество

Трупами животных завалены территории многих садоводческих товариществ.  
Жители Омской области продолжают жаловаться на трупы косуль, которые никто не вывозит. О подобной проблеме сообщили жители СНТ, находящегося неподалеку от разъезда Петрушенко в Любинском районе.
– В дачных чатах писали, приезжайте вытаскивать со своих участков, и выносите на аллею, в итоге не вывезли их все еще! Сейчас лето, жара, зрелище не из приятных. Примите меры, – возмущаются омичи в соцсетях.
Напомним, ранее из резервного фонда Омской области выделили 920 тыс. рублей на мероприятия по организации сбора, транспортировки и утилизации косуль. Трупами этих животных завалены территории многих садоводческих товариществ. Также средства должны были выделить на основании обращений администраций Омского и Любинского районов. 
1160