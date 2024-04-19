Трупами копытных завалены территории садоводческих товариществ в Омском и Любинском районах. Их власти попросили субсидии.

Трупами копытных завалены территории садоводческих товариществ в Омском и Любинском районах. Их власти попросили субсидии.

Из резервного фонда Омской области будет выделено 920 тыс. рублей на мероприятия по организации сбора, транспортировки и утилизации косуль. Трупами этих животных завалены территории садоводческих товариществ. На неубранные трупы косуль накануне жаловались омичи из СНТ «Мечта».

Средства выделят на основании обращений администраций Омского и Любинского районов. Мероприятия по уборке и утилизации погибших животных будут проведены в рамках режима повышенной готовности, сообщает портал «СуперОмск». Он вводился из-за миграции косуль в конце прошлого года.

Напомним, что минувшей зимой в Омской области наблюдалась небывалая миграция косуль. Сотни животных, потеряв ориентиры, оказались на территории Омска и пригородных садоводческих товариществ. Многие погибли, застряв в заборах или став добычей бездомных собак.