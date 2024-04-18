Жители СНТ «Мечта» пожаловались, что с их территории не убирают трупы косуль. По их словам, в мэрии никак не реагируют.

Жители СНТ «Мечта» пожаловались, что с их территории не убирают трупы косуль. По их словам, в мэрии никак не реагируют.

В Омске садоводы начали жаловаться на неубранные трупы косуль в СНТ «Мечта». Свое сообщение местные жители оставили в социальных сетях.

– Трупы косуль до сих пор не убрали в СНТ «Мечта», – пишет автор поста.

По словам омичей, животные лежат уже со 2 апреля. В мэрию города отправляли заявку, но там никакой не реакции не последовало. Однако в комментариях под постом одна из жительниц Омска отметила, что ранее с территории СНТ вывезли три телеги мертвых косуль. Следующая уборка запланирована на завтра, 19 апреля.