Самыми необычными мужскими именами оказались Мадияр, Мухаммед, Златослав, Вениамин и Ибрахим.
Реестр ЗАГС опубликовал список имен, которые давали новорожденным в Омской области. Самыми необычными мужскими именами оказались Мадияр, Мухаммед, Златослав, Вениамин и Ибрахим. Девочки получили такие редкие имена, как Ясина, Мадонна, Самина, Таиса и Актавелина.
Список самых популярных имен в регионе остается неизменным уже долгое время. Так, омичи предпчитают называть мальчиков Артемами, Михаилами, Александрами, Тимофями и Максимами. Среди имен для девочек лидируют Ева, София, Анна, Дарья и Василиса.