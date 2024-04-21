Омск-Информ
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·Спорт

Бывший главный тренер «ястребов» отметил, что не стал бы отказываться от предложений из «Авангарда».
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что продолжает следить за играми омской команды. По его словам, «Авангард» для него родной клуб, где он провел большую часть своей карьеры. Рябыкин отметил, что не стал бы отказываться от предложений из «Авангарда», сообщает телеграм-канал «Хоккейный Омск».
– Никогда не думал сжигать мосты, ведь «Авангард» для меня родной клуб. Будут предложения, обязательно рассмотрю, – заявил Рябыкин.
Рябыкин рассказал, что сейчас он занимается домом и детьми. 
·Спорт

Бывший главный тренер «ястребов» отметил, что не стал бы отказываться от предложений из «Авангарда».
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что продолжает следить за играми омской команды. По его словам, «Авангард» для него родной клуб, где он провел большую часть своей карьеры. Рябыкин отметил, что не стал бы отказываться от предложений из «Авангарда», сообщает телеграм-канал «Хоккейный Омск».
– Никогда не думал сжигать мосты, ведь «Авангард» для меня родной клуб. Будут предложения, обязательно рассмотрю, – заявил Рябыкин.
Рябыкин рассказал, что сейчас он занимается домом и детьми. 