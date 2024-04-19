Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Директором организации является депутат горсовета Алексей Сокин.
В регионе зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Центр компетенций развития городской среды Омской области». Согласно ресурсу Rusprofile, директором организации является депутат горсовета Алексей Сокин.
Ранее в областном правительстве заявляли, что центр будет заниматься содействием муниципальным образованиям в решении вопросов формирования комфортной городской среды. Также в сферу деятельности организации войдет реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Учредителями «Центра компетенций развития городской среды Омской области» являются региональные Минэнерго и Минимущества.
·Общество

Директором организации является депутат горсовета Алексей Сокин.
В регионе зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Центр компетенций развития городской среды Омской области». Согласно ресурсу Rusprofile, директором организации является депутат горсовета Алексей Сокин.
Ранее в областном правительстве заявляли, что центр будет заниматься содействием муниципальным образованиям в решении вопросов формирования комфортной городской среды. Также в сферу деятельности организации войдет реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Учредителями «Центра компетенций развития городской среды Омской области» являются региональные Минэнерго и Минимущества.