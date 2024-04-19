Список, состоящий из трех человек, утвердила аттестационная комиссия Министерства просвещения РФ.

Список, состоящий из трех человек, утвердила аттестационная комиссия Министерства просвещения РФ.

Стали известны кандидаты, которые будут претендовать на пост ректора Омского педагогического университета. Список, состоящий из трех человек, утвердила аттестационная комиссия Министерства просвещения РФ.

Одним из претендентов стала Наталья Макарова, которая в настоящее время исполняет обязанности ректора ОмГПУ. Она была выдвинута институтом дополнительного образования, факультетами естественнонаучного образования, иностранных языков и другими, а также несколькими кафедрами.

Еще одна кандидатура на должность – доктор филологических наук Наталья Федяева. Она является и. о. декана филфака и завкафедрой русского языка и лингводидактики.

Третий претендент на ректорский пост – кандидат исторических наук Елена Черненко, трудящаяся проректором ОмГПУ по учебной работе, деканом факультета истории, философии и права.

Напомним, что в феврале прошлого года с поста ректора ОмГПУ ушел Иван Кротт. Он занял должность главы регионального министерства образвания. Исполняющим обязанности ректора является Наталья Макарова.