По словам легендарного хоккеиста, руководитель «Авангарда» при первой встрече вел себя не очень тактично. А расставание прошло совсем некрасиво.

По словам легендарного хоккеиста, руководитель «Авангарда» при первой встрече вел себя не очень тактично. А расставание прошло совсем некрасиво.

Легендарный хоккеист «Авангарда» Максим Сушинский, который в 2018–2020 годах был президентом омского клуба, рассказал, как уходил с этой должности. По словам Сушинского, его вызвал председатель совета директоров клуба Александр Крылов и сообщил, что в команду пришел генеральный менеджер Алексей Волков, а у Сушинского останутся лишь номинальные функции, если он, конечно, хочет продолжать работу.

– Сказал, что Волков принимает решение, а мое мнение никого не интересует. Мне сказал, что буду только номиналом. Я не согласился. Крылов встает и выходит. Я сижу, прошло минут 15, я выхожу, спрашиваю у секретарей, где он. «А он улетел». – «Куда?» – «В Москву». Тогда я собрал вещи и ушел, – рассказал Сушинский в эфире подкаста «Скользкий лед».

Как оказалось, отношения Сушинского и Крылова были далеки от идеальных, хотя казалось, что они работают слаженно. Все началось уже со знакомства.

– На первом знакомстве Крылов спросил у меня: «Ты сюда воровать пришел?». Я сказал, что пришел выигрывать. Воровать мне было неинтересно, потому что это мой любимый клуб и мое имя. Я небедный человек, чтобы прийти к вам воровать, – вспоминает Сушинский. – А после моего ухода из «Авангарда» мы ни разу не общались. Пару раз в самолете пересекались. Но он не сел рядом со мной. Я видел, что его место около меня. Но он договаривался со стюардессой, чтоб пересесть.

Напомним, что сам Александр Крылов ушел из «Авангарда» в прошлом году и пропал из публичного пространства. Но эту тему Максим Сушинский предпочел не обсуждать.