Она располагается в центре города и будет работать в ближайшие выходные.

Она располагается в центре города и будет работать в ближайшие выходные.

Сегодня на площади перед ТЦ «Омский» начала работать ярмарка «Весенний сад». Товары садоводов можно будет приобретать до 21 апреля с 10:00 до 18:00.

На ярмарке можно купить саженцы, семена, горшечные и декоративные растения, специальную литературу для садоводов, инвентарь и укрывной материал, парники и теплицы, строительные материалы. Здесь также продают садовую мебель, рабочую одежду, нагревательные приборы, кашпо и изделия из керамики.

Отметим, что 27 апреля такая же ярмарка откроется перед ТЦ «Континент».