Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В прошлом году здание стоило в 19,8 млн рублей, теперь цена не раскрывается.
Сегодня в Омске снова выставили на продажу здание бывшей детской психиатрической больницы на улице Лагоды. Однако на этот раз Росимущество не называет цену объекта.
Лот включает в себя трехэтажный административный комплекс площадью 1998,1 кв. м и овощехранилище площадью 215,8 кв. м. Здания разрешено использовать для делового управления. Прием заявок на торги будет идти до 20 мая.
Отметим, что в конце прошлого года Росимущество уже пыталось продать этот имущественный комплекс. Тогда его оценили в 19,8 млн рублей.
·Экономика/Бизнес

В прошлом году здание стоило в 19,8 млн рублей, теперь цена не раскрывается.
Сегодня в Омске снова выставили на продажу здание бывшей детской психиатрической больницы на улице Лагоды. Однако на этот раз Росимущество не называет цену объекта.
Лот включает в себя трехэтажный административный комплекс площадью 1998,1 кв. м и овощехранилище площадью 215,8 кв. м. Здания разрешено использовать для делового управления. Прием заявок на торги будет идти до 20 мая.
Отметим, что в конце прошлого года Росимущество уже пыталось продать этот имущественный комплекс. Тогда его оценили в 19,8 млн рублей.