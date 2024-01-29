Здание, которому больше 60 лет, находится в Ленинском округе на улице Лагоды. Росимущество пыталось его реализовать почти за 20 млн руб.

Здание, которому больше 60 лет, находится в Ленинском округе на улице Лагоды. Росимущество пыталось его реализовать почти за 20 млн руб.

О продаже трехэтажного заброшенного здания в микрорайоне Чередовый сообщалось еще в декабре. Больница была построена в 1963 году, раньше там был целый больничный городок. Когда-то под этой крышей находилась МСЧ-4, позже – детская психоневрологическая больница. Один из корпусов даже служил некоторое время офисом для судебных приставов.

Здание находится в федеральной собственности и не эксплуатируется с 2000-х годов.

Площадь строения около 2 тыс. кв. м, оно также включает в себя овощехранилище и занимает земельный участок на 4,5 га.

Начальная цена, объявленная на аукционе, составляла около 20 млн руб. Однако на него не поступило ни единой заявки, поэтому Росимущество признало аукцион несостоявшимся.