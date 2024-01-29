Омск-Информ
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·Общество

Здание, которому больше 60 лет, находится в Ленинском округе на улице Лагоды. Росимущество пыталось его реализовать почти за 20 млн руб.

О продаже трехэтажного заброшенного здания в микрорайоне Чередовый сообщалось еще в декабре. Больница была построена в 1963 году, раньше там был целый больничный городок. Когда-то под этой крышей находилась МСЧ-4, позже – детская психоневрологическая больница. Один из корпусов даже служил некоторое время офисом для судебных приставов.

Здание находится в федеральной собственности и не эксплуатируется с 2000-х годов.

Площадь строения около 2 тыс. кв. м, оно также включает в себя овощехранилище и занимает земельный участок на 4,5 га.

Начальная цена, объявленная на аукционе, составляла около 20 млн руб. Однако на него не поступило ни единой заявки, поэтому Росимущество признало аукцион несостоявшимся.

1290
·Общество

Здание, которому больше 60 лет, находится в Ленинском округе на улице Лагоды. Росимущество пыталось его реализовать почти за 20 млн руб.

О продаже трехэтажного заброшенного здания в микрорайоне Чередовый сообщалось еще в декабре. Больница была построена в 1963 году, раньше там был целый больничный городок. Когда-то под этой крышей находилась МСЧ-4, позже – детская психоневрологическая больница. Один из корпусов даже служил некоторое время офисом для судебных приставов.

Здание находится в федеральной собственности и не эксплуатируется с 2000-х годов.

Площадь строения около 2 тыс. кв. м, оно также включает в себя овощехранилище и занимает земельный участок на 4,5 га.

Начальная цена, объявленная на аукционе, составляла около 20 млн руб. Однако на него не поступило ни единой заявки, поэтому Росимущество признало аукцион несостоявшимся.

1290