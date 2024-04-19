По словам экс-президента «Авангарда» Максима Сушинского, из-за угрозы обрушения старой Арены ему приходилось ходить на работу в каске.

По словам экс-президента «Авангарда» Максима Сушинского, из-за угрозы обрушения старой Арены ему приходилось ходить на работу в каске.

Бывший нападающий и экс-президент «Авангарда», чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский рассказал, как рушилась старая «Арена Омск». По его словам, ему и коллегам приходилось ходить в каске.

– Я ходил в каске на работу. У нас в кабинете я в каске, директор, который отвечал за финансы, тоже сидел в каске. Очень большая была угроза обрушения, потому что я видел эти сваи. Там 99 % держались на самом краю. Там должен был быть концерт группы «Ленинград». Они свою аппаратуру должны были привезти. Я боюсь, что, если бы они привезли и грохнули, это все сложилось бы вместе со зрителями, – цитирует Сушинского Telegram-канал «Скользкий лед».

Однако концерт «Ленинграда» в 2018 году все-таки состоялся. Возможно, Сушинский говорит про какой-то другой концерт. Напомним, что уже летом 2018 года спорткомплекс решили снести.