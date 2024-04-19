Бывший мэр города считает, что сторонники и противники строительства храма «никогда не смогут найти компромиссного решения».

Бывший мэр города считает, что сторонники и противники строительства храма «никогда не смогут найти компромиссного решения».

Депутат Госдумы от Омской области, бывший мэр Омска Оксана Фадина высказалась о восстановлении Ильинского собора в центре города. О планах возрождения некогда главного храма города недавно заявлял митрополит Омский и Таврический Дионисий.

По словам Фадиной, в этом остром вопросе, прежде всего, необходимо ориентироваться на мнение самих омичей. А единого мнения по поводу собора в обществе нет.

– Тема дискуссии о восстановлении Ильинского собора является в какой-то степени закоренелым дуализмом омской социальной информационной повестки: две противоположные позиции будут бесконечно непримиримы и никогда не смогут найти компромиссного решения, – заявила Фадина в комментарии порталу «БК55». – Оттого дискуссия кажется замкнутой, хотя ключевой момент в ней – духовно-нравственный. Надо внимательно слушать и слышать, чего хотят омичи и как они видят свой город, в чем нуждаются, для того чтобы считать свой город комфортным местом для жизни своих детей.

А параллельно следует оценить инициативу епархии и отдельных влиятельных омичей на предмет градостроительной возможности, ограничений в связи с наличием охранных зон, переноса технического коридора магистральных трубопроводов и объема финансирования проекта.

– В связи с необходимостью ответов на данные вопросы пока обсуждать нечего, – заключила Фадина.

Ранее против восстановления Ильинского собора высказались представители КПРФ. На место, где когда-то стоял храм, установлен памятник Ленину.