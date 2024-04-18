Омск-Информ
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·Политика

Необходимые процедуры заняли два месяца, реорганизация ведомства была проведена в намеченные сроки.

В структуре правительства Омской области появилось новое ведомство – министерство внутренней политики. До недавнего времени структура именовалась министерством региональной политики и массовых коммуникаций Омской области. Руководителем нового ведомства осталась прежний министр Анастасия Терпугова.

Указ о переименовании министерства был подписан в феврале. Как отмечает портал «СуперОмск», все необходимые процедуры были осуществлены в намеченные сроки.

·Политика

Необходимые процедуры заняли два месяца, реорганизация ведомства была проведена в намеченные сроки.

В структуре правительства Омской области появилось новое ведомство – министерство внутренней политики. До недавнего времени структура именовалась министерством региональной политики и массовых коммуникаций Омской области. Руководителем нового ведомства осталась прежний министр Анастасия Терпугова.

Указ о переименовании министерства был подписан в феврале. Как отмечает портал «СуперОмск», все необходимые процедуры были осуществлены в намеченные сроки.