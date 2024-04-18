Сергей Ланечиков погиб в прошлом году во время выполнения боевой задачи. Сегодня память о нем увековечили в родном селе.

Сергей Ланечиков погиб в прошлом году во время выполнения боевой задачи. Сегодня память о нем увековечили в родном селе.

В 15 километрах от Омска, в Азовском немецком национальном районе, находится село Поповка. 29 лет назад здесь появился на свет мальчик по имени Сережа. Он не сумел прожить долгую жизнь и не стал знакомым для миллионов. Но его точно знает и помнит население его малой родины, а теперь смогут узнать и люди, оказавшиеся рядом с местной общеобразовательной школой. Сегодня перед входом в ее здание появилась мемориальная доска. Дело в том, что в июне прошлого года 28-летний ефрейтор Сергей Ланечиков погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции.

Всегда хотел стать сварщиком

В открытии приняли участие руководители района, директор школы Поповки, а также родные Сергея.

Директор Поповкинской основной общеобразовательной школы Елена Худорожко рассказала, что сама выдвинула идею установки мемориальной доски.

– Когда проходила церемония прощания с Сергеем, то давали слово желающим. Выступила и я, ведь Сергей тоже наш бывший ученик, лично его учила. Я и выдвинула эту идею, попросила разрешения у родных и близких открыть мемориальную доску. Люди пошли навстречу, и вот мы это сделали. Сережа учился здесь с первого по девятый класс, а потом ушел получать профессию сварщика в училище. Рабочую профессию – то, чего он всегда и хотел, хотя учился на четверки и пятерки. Одаренный ребенок, но получать высшее образование не пошел. Потому что он какой-то цельный был. Вот поставил перед собой цель: получить именно эту профессию, – рассказала директор школы.

Заместитель главы Азовского немецкого национального района Наталья Заблоцкая отметила, что Сергей был мирным человеком.

– Он и профессию-то для себя выбрал тоже мирную. Он ведь сварщиком был. А сварщик – это словно строитель, строитель новой жизни. К сожалению, война эту жизнь прервала. Горечь от этой потери не сравнить ни с чем. Но Сергей останется ярким примером настоящего человека и образца мужества, которое должно воспитываться в каждом из нас, – уверена Заблоцкая.

Военные стихи – неизменные спутники подобных мероприятий – в исполнении учеников Поповкинской школы звучали особенно хлестко, словно заставляя задуматься о ценности жизни и о том, как важно ценить тех, кто находится рядом.

После минуты молчания участники приступили к открытию мемориальной доски.

К открытому мемориалу, охраняемому караулом из двух юнармейцев, потекла вереница взрослых и детей.

Вскоре возле таблички с именем Сергея Ланечикова образовался внушительный букет из красных гвоздик.

Не было страха в глазах

В свое время Сергей успел пройти срочную военную службу в ПВО в Оренбурге. Мобилизовали его 26 сентября 2022 года. Служил он в 51-м парашютно-десантном полку в Туле. Погиб 17 июня 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

Вдова Сергея Анастасия вспоминает, что ее мужа не испугала повестка, пришедшая ему той роковой осенью:

– Когда пришла повестка, Сергей сказал: «Я пойду». Как у нас многие поступают – скрываются, прячутся. Но он сказал, что такого делать не будет. Раз уж призвали, то пойдет, как истинный патриот. Я постоянно испытывала тревогу. Когда они уходили на свои боевые задания, Сережа всегда предупреждал, говорил, что позвонит через определенный промежуток времени. Нам нечасто удавалось держать связь – раз в месяц-полтора. И после последнего задания он тоже должен был выйти на связь. Но вышли, получается, только сослуживцы.

Пережить трагедию, по словам женщины, ей помогает семья:

– У нас остался общий ребенок. Если бы его не было, то все было бы совсем по-другому.

Погода сегодня была под стать церемонии. Пасмурный полумрак словно подчеркивал настроение собравшихся. Периодически накрапывал дождик, а это уже вызывало ассоциацию со слезами, которые, как их ни сдерживай, все равно найдут выход.

Особенно, если для этого есть веский повод.

– Он был очень добрый, отзывчивый, улыбчивый. Любил своих друзей, свою семью. Добрый, открытый человек. Когда его отвозили на призывной пункт, мы не видели страха в его глазах. Сказал: если призвали – значит, должен идти служить. Только вот мне кажется, что он до сих пор на службе и скоро вернется, – признается сестра Сергея Екатерина Семененко.

Накануне дня рождения

Изображенный на граните Сергей выглядит именно таким, каким описывает его Екатерина – добрым, улыбчивым и открытым.

По горькой иронии судьбы мемориальная доска открывалась за день до его дня рождения. 19 апреля Сергею Ланечикову исполнилось бы всего 29 лет. В такие минуты людям хочется желать крепкого здоровья и долгой-долгой жизни. Но если вдруг она обрывается, то остается лишь память. И пусть долгой будет хотя бы она.