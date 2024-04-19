Для этой работы подготовят специалистов, которые помогут людям обезопаситься от мошенников.

Для этой работы подготовят специалистов, которые помогут людям обезопаситься от мошенников.

Промсвязьбанк и Социальный фонд России заключили соглашение о реализации совместных программ и мероприятий, направленных на развитие финансовой культуры граждан. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель СФР Сергей Чирков.

– В сотрудничестве с Социальным фондом мы планируем масштабировать наш опыт, реализуя задачу подготовки кадров в сфере финансовой грамотности для работы с гражданами старшего поколения и социально незащищенными группами населения, которые наиболее уязвимы в вопросах финансовой безопасности. В условиях стремительного развития технологий необходимы специальные программы финансовой грамотности, которые снизят риски этих людей, усилят их защиту от мошенников и помогут людям старшего возраста безопасно и эффективно управлять своими сбережениями, – сказал Фрадков.

Отметим, что ПСБ уже внедрял программы, нацеленные на формирование правильных моделей финансового поведения людей с учетом их профессиональных и возрастных особенностей.

– Соглашение о сотрудничестве между Социальным фондом и ПСБ открывает дополнительные возможности для реализации новых социальных проектов. Достигнутые сегодня договоренности позволят улучшить доступ к финансовым услугам для многих российских граждан. У фонда накоплен значительный опыт по информационной работе с людьми разных возрастов, начиная со школьников и заканчивая старшим поколением, – отметил Чирков.

Председатель СФР заявил, что рад участию ПСБ в этой инициативе.