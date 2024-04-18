Делегация Федерации фигурного катания России и представители Первого канала проверяют, как Омск готовится к чемпионату России.
В Омск приехала большая делегация федерации фигурного катания России во главе с генеральным директором Александром Коганом, а также представители Первого канала.
Проверяющие смотрят, как город готовится к проведению чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в декабре.
– Сегодня утвердили ответственных по направлениям, обсудили вопросы логистики, взаимодействия с аэропортом, медицинского и медийного сопровождения. Осмотрели «G-Drive Арену», расположение функциональных зон. Также в рамках этого визита рассмотрели возможные варианты локаций для проведения жеребьевки, – сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник.
Глава Минспорта пообещал сделать все, чтобы чемпионат России в Омске стал одним из самых ярких и запоминающихся в истории этих стартов.