В 40 километрах от Омска можно провести выходные наедине с природой, окунуться в термальный бассейн или попариться.

В 40 километрах от Омска можно провести выходные наедине с природой, окунуться в термальный бассейн или попариться.

Совсем скоро большинство омичей отправятся на весенние выходные. Конечно, с приходом хорошей погоды хочется больше времени проводить на свежем воздухе, устраивать пикники, общаться и мечтать о лете.

Идеальное место для воплощения этих планов – комфортный лесной отель «Малина». Здесь для посетителей созданы все условия для перезагрузки и единения с природой. Территория отеля находится в сосновом бору, номера – это уникальные современные глэмпы и уютные экодома, где продумано все до мелочей. Гости оценят не только уютную обстановку, но и функциональность пространства внутри.

Преимуществом отеля является термальный бассейн под открытым небом с летней пляжной зоной, баней-бочкой и электросауной. Гости также могут воспользоваться услугами кедровой бани, пригласить парильщика, который раскроет все секреты правильного парения и релакса.

Лесной отель «Малина» находится в селе Красноярка, на улице Лесношкольной, 13/а. Это 40 км от Омска.

Забронировать глэмпы или экодом, уточнить подробности можно по телефону 8 (3812) 48-82-88.

ООО «Грин Парк» ИНН 5503081252. Реклама