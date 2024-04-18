Омск-Информ
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·Общество

Два новых автобуса будут курсировать по межмуниципальному маршруту № 1240 Большие Уки – Тара. 
Пассажирское предприятие «Большеуковская автоколонна» получило два новых автобуса. Автобусы марки ПАЗ-32053 будут курсировать по межмуниципальному маршруту № 1240 Большие Уки – Тара. 
Транспорт был получен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Деньги выделили из казначейского кредита, который был одобрен региону в прошлом году.
Автобусы начали курсировать по маршруту с 12 апреля.
·Общество

Два новых автобуса будут курсировать по межмуниципальному маршруту № 1240 Большие Уки – Тара. 
Пассажирское предприятие «Большеуковская автоколонна» получило два новых автобуса. Автобусы марки ПАЗ-32053 будут курсировать по межмуниципальному маршруту № 1240 Большие Уки – Тара. 
Транспорт был получен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Деньги выделили из казначейского кредита, который был одобрен региону в прошлом году.
Автобусы начали курсировать по маршруту с 12 апреля.