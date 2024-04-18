По мнению капитана «Авангарда», команде не нужно возвращаться к эпохе Боба Хартли.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипззянов заявил, что новый главный тренер команды Сергей Звягин не копирует систему канадского специалиста Боба Хартли.
- Если говорить именно о системе Хартли, то, конечно, это не так. Сами посудите: как мы можем играть по конспектам того человека, которого уже давно нет в команде? Стиль хоккея Хартли присущ многим командам – не спорю. Но в этом нет чего-то сверхъестественного. Мы, безусловно, благодарны Бобу за прекрасное время, за выигранный Кубок, за его систему. Но сейчас мы движемся дальше, и к эпохе Хартли возвращаться не нужно, - заявил Шарипзянов «Татар-информу».
Также капитан «Авангарда» назвал отличия в тактике Хартли и Звягина, которые сразу бросаются в глаза.
- Явное отличие двух этих специалистов – Сергей Евгеньевич не завязывал руки игрокам в нападении, как это делал Хартли. Мастеровитым игрокам, таким как Володя Ткачев, например, давалось больше вольности в атаке, - рассказал Дамир Шарипзянов.
Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов также заявлял, что Сергей Звягин не исповедует систему Боба Хартли.