Омск-Информ
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·Общество

В преддверии Дня Победы им выплатят по 250 тыс. рублей. 
В Омской области в преддверии Дня Победы всем участникам Великой Отечественной войны выплатят по 250 тыс. рублей. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. По его словам, в регионе проживает 79 участников ВОВ.
– Это решение было поддержано Полномочным представителем Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым, – отметил губернатор.
Напомним, что на 9 Мая в Омске решили отменить салют.
1342
·Общество

В преддверии Дня Победы им выплатят по 250 тыс. рублей. 
В Омской области в преддверии Дня Победы всем участникам Великой Отечественной войны выплатят по 250 тыс. рублей. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. По его словам, в регионе проживает 79 участников ВОВ.
– Это решение было поддержано Полномочным представителем Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым, – отметил губернатор.
Напомним, что на 9 Мая в Омске решили отменить салют.
1342