Министерство труда и социального развития Омской области сообщило о запуске викторины «Кинолента нашей Победы». Она пройдет с 22 по 27 мая.

Министерство труда и социального развития Омской области сообщило о запуске викторины «Кинолента нашей Победы». Она пройдет с 22 по 27 мая.

Региональное министерство труда и социального развития сообщило о запуске викторины «Кинолента нашей Победы». Жители области могут принять в ней участие в соцсетях с 22 по 27 мая.

В эти дни в официальных пабликах ведомства в соцсетях будут выкладывать цитаты и кадры из известных фильмов о Великой Отечественной войне с 4 вариантами ответов. Участникам предстоит отгадать название фильма и ответить на вопрос, связанный с кинолентой.

– Советское военное кино играет неоценимую роль в патриотическом воспитании наших граждан, особенно молодежи. Оно не только отражает героические страницы нашей истории, но и формирует у зрителей чувство гордости за свою страну и народ. Просматривая киноленты, мы учимся у героев Великой Отечественной войны мужеству и самоотверженности, при этом не забываем о своих фронтовиках – дедах и прадедах. Эти фильмы служат напоминанием о том, какой ценой была завоевана Победа, – отметил заместитель председателя правительства Омской области, глава регионального Минтруда Владимир Куприянов.

Официальные аккаунты Минтруда Омской области в соцсетях: