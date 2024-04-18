Ее пуск будет совмещен с испытаниями нового пилотируемого корабля.
Модернизированную ракету «Ангара-А5М», произведенную на омском заводе «Полет», запустят в 2027 году. Ее пуск будет совмещен с испытаниями нового пилотируемого корабля. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает ТАСС.
– Уже сейчас по заказу госкорпорации «Роскосмос» создается модернизированная «Ангара-А5М» с более мощным маршевым двигателем РД-191М. Мы, кстати, совсем недавно завершили огневые испытания и подтвердили все заявленные характеристики этого двигателя. У него увеличенная тяга на 10 %, – заявил Борисов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью намечен на 2030 год.
Напомним, ракета была впервые запущена с космодрома Восточный 11 апреля. Это была третья попытка старта, два предыдущих пуска были отменены из-за технических неполадок.