Это произошло во время сегодняшнего средника. По словам мэра, никакие маги, колдуны и экстрасенсы не сделают город чище.

Это произошло во время сегодняшнего средника. По словам мэра, никакие маги, колдуны и экстрасенсы не сделают город чище.

Мэр Омска Сергей Шелест во время сегодняшнего средника обнаружил неожиданную находку. В одном из скверов в Советском округе Шелест наткнулся на следы магических обрядов.

– Интересно, что среди прочего мусора были обнаружены следы магических обрядов. Чем только люди не занимаются. Однако никакие маги, колдуны и экстрасенсы не сделают чище наши дворы, скверы и парки, – высказался мэр.

Кроме того, градоначальник призвал омичей выйти на общегородской субботник, который пройдет 20 апреля.