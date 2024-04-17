Мужчина был одет в камуфляж и балаклаву. Всем, кто что-то о нем расскажет, пообещали вознаграждение.

Мужчина был одет в камуфляж и балаклаву. Всем, кто что-то о нем расскажет, пообещали вознаграждение.

Омское отделение Сбербанка, в отделении которого на улице Краснознаменной сегодня, 17 апреля, неизвестный мужчина подорвал банкомат, объявило вознаграждение за информацию о бандите.

– Разыскивается мужчина среднего роста, плотного телосложения, был одет в камуфляжную форму, на ногах кроссовки черного цвета, на голове черная балаклава с прорезями для глаз, с собой имел большую клетчатую сумку, – говорится в сообщении пресс-службы Сибирского банка Сбербанка.

Омичей, которые что-либо знают о мужчине, просят сообщать по телефонам: 8-913-967-28-83, 8-908-797-04-38 или 112.

Отметим, что в банкомате находилось более 1,5 млн рублей.