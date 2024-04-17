Омск-Информ
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·Общество

Это произойдет, если позволит погода. Сейчас фонтаны готовят к запуску.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что городские фонтаны могут заработать 1 мая. Но произойдет это в том случае, если позволит погода.

А сейчас фонтаны готовят к запуску. Их очистили и помыли, приступили к косметическому ремонту, также ремонтируют и настраивают насосное оборудование.

– Предстартовую подготовку уже выполнили на фонтанах в сквере им. Дзержинского, на улице Спартаковской, в сквере им. 30 лет ВЛКСМ, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Всего в Омске планируют запустить 15 фонтанов.

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·Общество

Это произойдет, если позволит погода. Сейчас фонтаны готовят к запуску.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что городские фонтаны могут заработать 1 мая. Но произойдет это в том случае, если позволит погода.

А сейчас фонтаны готовят к запуску. Их очистили и помыли, приступили к косметическому ремонту, также ремонтируют и настраивают насосное оборудование.

– Предстартовую подготовку уже выполнили на фонтанах в сквере им. Дзержинского, на улице Спартаковской, в сквере им. 30 лет ВЛКСМ, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Всего в Омске планируют запустить 15 фонтанов.

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