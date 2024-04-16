В день пропажи Александра Павлова видели в Лузино. После этого он без вести пропал. Сегодня пришла печальная новость.

В день пропажи Александра Павлова видели в Лузино. После этого он без вести пропал. Сегодня пришла печальная новость.

В Омской области закончились поиски 46-летнего Александра Павлова. Как сообщает паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», мужчина найден погибшим.

Напомним, что последний раз Александра Павлова видели 3 апреля в селе Лузино, после чего мужчина пропал.

С тех пор его искали волонтеры и полицейские, а сегодня мужчину нашли. Что с ним произошло, не сообщается.