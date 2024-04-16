Стоимость билета в одном направлении составит 2,5 тыс. рублей.

Стоимость билета в одном направлении составит 2,5 тыс. рублей.

С 2 мая снова будут ходить автобусы из Омска в Караганду. Как сообщили в «Омскоблавтотрансе», стоимость билета в одну сторону составит 2,5 тыс.рублей

Автобусы будут ходить по четвергам и воскресеньям и отправляться от Омского автовокзала в 18:00. Ехать пассажиры будут 19 часов. Перевозчиком является ТОО ASCENT ELECTRICS.

Напомним, что со вчерашнего дня стал курсировать автобус между Омском и Павлодаром.