Жители региона ежедневно ездят на частных маршрутках в районы области. Но насколько безопасно пользоваться таким транспортом?

Жители региона ежедневно ездят на частных маршрутках в районы области. Но насколько безопасно пользоваться таким транспортом?

Ежедневно по Омской области рассекают сотни «газелей», которые перевозят жителей региона из областного центра в села и обратно. Обычно базируются частники у железнодорожного или автовокзала. Каждый, кто хоть раз там бывал, замечал скопление маршруток, которые постоянно ждут своих пассажиров. Но насколько безопасно пользоваться таким транспортом? В ситуации разбирался «Омск-информ».

«Так удобнее и быстрее»

Маршрутки наиболее востребованы у тех, кто ездит из Омска в районы области и обратно, потому что они быстрее автобусов, а проезд на них зачастую даже дешевле. «Газельки» базируются сразу в нескольких местах Омска, что тоже является несомненным плюсом.

Так, на площади перед ж/д вокзалом, как всегда, находятся десятки маршруток разных цветов. Утром на привокзальной площади стоят «газели», едущие в Азовский, Шербакульский, Таврический, Исилькульский, Черлакский, Русско-Полянский, Одесский, Оконешниковский и другие районы.

Наибольший трафик происходит у маршруток до Таврического. «Газели» ездят в райцентр каждые полчаса, но при этом всегда уезжают битком. Жители Тавричанки привыкли к таким поездкам, многие ездят в Омск на работу и рады такому количеству рейсов. Некоторые пассажиры даже считают, что другой транспорт не ездит в их поселок. О безопасности таких поездок они не переживают и с неподдельным удивлением «консультируют» тех, кто решил впервые воспользоваться таким транспортом.

– Ты с луны, что ли, свалилась? Что на них бояться ездить, мы каждый день туда-сюда мотаемся, все уже давно на «газели» перешли, никакие автобусы не ездят. Понимаю, самолета бояться, но чтобы «газели»... Все у них хорошо, мы много лет ездим, ничего не случалось, – возмутилась одна из пожилых пассажирок, собирающаяся в Таврическое.

Различаются у частных перевозчиков и подходы к бронированию и продаже билетов. Если в Тавричанку места в маршрутках занимаются в порядке живой очереди из-за постоянно циркулирующих маршруток, то в более отдаленные районы попасть на «газельку» удастся только по предварительной записи. Некоторые ведут ее в мессенджерах, некоторым необходимо позвонить.

Пассажиры, регулярно ездящие в районы, ценят такой подход, поскольку такая система удобная и вполне надежная. Им не приходится покупать билеты онлайн, вводить данные банковской карты или вовсе ехать за билетом в кассу автовокзала. Для многих омичей удобно именно расположение ж/д вокзала.

– Я прихожу утром и сажусь в маршрутку, вот и все. Езжу всю неделю из Сосновского в Омск и обратно на работу. 200 рублей отдаю, но мне так удобнее и от ж/д вокзала быстрее добираться, – рассказала жительница Сосновского Светлана.

Медичка подтвердит

Сами же водители не сильно настроены отвечать на вопросы и сухо заявляют, что у них «все нормально». Водитель «газели» до Оконешниково, пожелавший остаться анонимным собеседником, заявил, что межмуниципальных маршрутчиков «сильно прижали».

– Да постоянно проверки, и как тут можно что-то не соблюдать? Вчера пришел новенький, молодой, казах какой-то, так его не допустили, у него давление под 200. Сейчас с проверками строго, чуть ли не каждый день проверяют. Я вот в 5 утра встал и поехал в больницу. Если долго работаешь, тебя не выпустит медик, обычно график два через два. Хоть сейчас могу доказать, что утром комиссию проходил, вот в салоне медичка Настя сидит, я ее привез, она подтвердит, – поделился водитель.

Но у некоторых жителей региона все же остаются неприятные впечатления от подобных поездок. Водители лихачат на трассах, пытаясь добраться до конечной остановки как можно быстрее.

– Один раз ехала в пятницу вечером в район, и мы встали в пробку на выезде из Омска. Водитель решил объехать ее по пустырю, и маршрутка провалилась колесом в огромную лужу. Выехать не смогли, пришлось ждать другую «газельку», выходить и стоять на холоде, пока они вытащат ее. Задержались на час где-то, – рассказала Мария, регулярно ездящая в Азовский район.

Иногда водители садят дополнительных пассажиров на стульчик или возят «лишних» людей стоя, набивая маршрутки до отказа. Пассажиры отмечают и то, что водители не следят, пристегиваются ли люди в маршрутках ремнями безопасности, и вспоминают об этом только когда на трассе виднеется машина ГИБДД. При этом водители имеют другое видение этой ситуации.

– На всех местах у меня есть ремни, кто-то, что ли, не знает, что пристегнуться надо? Сами не хотят этого делать, а потом мы виноваты во всем. Следить на трассе, кто там отстегнул его, я не могу, самим ответственнее надо быть, – считает один из водителей.

Без прав и тахографов

Для того чтобы заняться перевозками, частникам необходимо получить лицензию. Этот документ должен являться гарантией безопасности для пассажиров. Чтобы ее получить, перевозчику необходимо доказать, что он предоставляет услуги, которые соответствуют стандартам и нормам, а все его водители имеют необходимый стаж не меньше 3 лет.

Каждый день перед выездом на маршруты транспорт должен быть технически обслужен, а водители – пройти медицинское освидетельствование. Маршрутки должны быть оборудованы тахографами, которые фиксируют время работы водителей. Помимо прочего, перевозчикам необходимо иметь маршрутные карты и помещения, в которых будет производиться техосмотр транспорта, или договор на техобслуживание с организацией.

На деле же так происходит не всегда. За прошлый год на предпринимателей региона было заведено 29 административных дел. 10 из них – за нарушение правил безопасности перевозок, еще 8 – за выпуск транспорта без тахографов или за его использование с нарушениями, 6 – за перевозки без карты маршрута и 5 – за перевозку пассажиров без договора фрахтования (найма). Аналогичные протоколы составлялись и на водителей транспорта, правда, в большем количестве. За год такие административные дела заработали 64 водителя. Ко всем нарушениям добавляются протоколы за посадку или высадку пассажиров в неустановленных местах.

Проверками перевозчиков занимаются специалисты Ространснадзора, регионального Минтранса и сотрудники ГИБДД. В прошлом году совместно они провели 147 рейдов на территории региона.

– Проверки субъектов транспортного комплекса проводятся в районе автовокзала города Омска, на конечных остановочных пунктах, а также совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Омской области в различных местах города Омска и Омской области, – отметили в Омском отделении Ространснадзора.

По информации регионального Минтранса, в области на межмуниципальных маршрутах насчитывается 35 частных перевозчиков, которые владеют 699 единицами транспорта. Но это официально зарегистрированные перевозчики. Их тоже ловят за нарушения, но все же перевозчики стараются избегать протоколов и штрафов. Но что делать с нелегалами, которые возят людей? Такие «предприниматели» не следят за своим транспортом и водителями, что в любой момент может обернуться трагедией.

На днях сотрудники ГИБДД проверили водителя, который перевозил пассажиров на 7-местной «Тойоте Альфард» из Омска в Кокшетау. Разрешения на осуществление предпринимательской деятельности у него не было. А на проспекте Комарова полицейские обнаружили микроавтобус «Тойота Хайс». Водитель возил людей в Политотдел, при этом даже не имея прав категории «Д». Сам микроавтобус оказался с техническими неисправностями. И это лишь малая часть выявленных нелегалов.

Такие перевозчики экономят буквально на всем: на обслуживании транспорта, его оборудовании, страховании пассажиров. Водители таких микроавтобусв могут быть уставшими или даже в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ведь они не проходят предрейсовый контроль. Элементарно в таком транспорте даже не соблюдаются санитарные нормы.

Некоторые жители районов используют такие перевозки как подработку. В соцсетях можно найти группы, пестрящие предложениями отправиться в Омск. Такие объявления удалось найти во многих пабликах райцентров. Однако за безопасность пассажиров в такой поездке не будет отвечать никто.

Таким образом, каждый сам должен решить, что для него важнее – добраться до места назначения «с ветерком» или потратить немного больше времени, но зато быть уверенным в своей безопасности.