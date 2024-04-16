В этом году работодатели готовы платить курьерам более 140 тыс. рублей. Спрос на них вырос на 102 %.

В этом году работодатели готовы платить курьерам более 140 тыс. рублей. Спрос на них вырос на 102 %.

За первый квартал этого года в Омской области резко вырос спрос на курьеров. Всего было открыто 800 вакансий. Это на 102 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные выяснили аналитики hh.ru.

Курьерам работодатели готовы платить от 97 до 143 тыс. рублей. В первом квартале прошлого года зарплатные предложения были чуть скромнее – от 65 тыс. рублей до 120 тыс. рублей.

Как отметили аналитики, сейчас в регионе дефицит курьеров не наблюдается. От кандидатов на такую работу чаще всего требуют такие качества, как честность, работоспособность, быстрая обучаемость, вежливость, аккуратность, трудолюбие, внимательность, а также наличие водительского удостоверения категории B и умение пользоваться навигатором.