Происхождение продукта неизвестно, и он может быть опасен для здоровья.

Происхождение продукта неизвестно, и он может быть опасен для здоровья.

Специалисты омского Россельхознадзора выявили молочную продукцию неизвестного происхождения. В марте и апреле челябинское ООО «Пищепромсервис» ввело в оборот более 60 тонн сырого молока без сырья. Производили его якобы на площадке сельскохозяйственного потребительского кооператива «ПК Молсервис» в селе Усть-Ишим Омской области. Однако В «ПК Молсервис» сообщили также, что «Пищепромсервис» на их площадке ничего не производил.

– В информационной системе отсутствует информация о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продукции, что может свидетельствовать о ее опасности в ветеринарно-санитарном отношении, – сообщили в ведомстве.

У лица, которое оформляло электронные ветеринарные сопроводительные документы на сырое молоко, не было такого права. Делать это могут только государственные ветеринарные врачи. Материалы направили в правоохранительные органы.