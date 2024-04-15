Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Общая площадь объекта составляет 1,2 тыс. кв. м. Он находится на улице Вокзальной в Калачинске.
В Омской области объявили аукцион на продажу недостроенного элеватора. Он находится на улице Вокзальной в Калачинске.
Здание было включено в программу приватизации муниципальной собственности на текущий год. Объект строили для расширения площади действующего элеватора, предназначенной для хранения и переработки зерна.
Общая площадь объекта составляет 1,2 тыс. кв. м. Заявки на торги принимаются с 15 апреля по 13 мая. Стартовая цена лота равняется почти 4,5 млн рублей.
2100
·Экономика/Бизнес

Общая площадь объекта составляет 1,2 тыс. кв. м. Он находится на улице Вокзальной в Калачинске.
В Омской области объявили аукцион на продажу недостроенного элеватора. Он находится на улице Вокзальной в Калачинске.
Здание было включено в программу приватизации муниципальной собственности на текущий год. Объект строили для расширения площади действующего элеватора, предназначенной для хранения и переработки зерна.
Общая площадь объекта составляет 1,2 тыс. кв. м. Заявки на торги принимаются с 15 апреля по 13 мая. Стартовая цена лота равняется почти 4,5 млн рублей.
2100