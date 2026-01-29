Имущество элеватора-банкрота в Омской области продадут с торгов

За здания просят 53,2 млн рублей.

Фото создано при помощи ИИ

В Омской области продадут имущество ОАО «Называевский элеватор». Вчера на портале «Федресурс» появилось объявление о проведении торгов.

Начальная цена составляет 53,2 млн рублей. В эту сумму входят несколько зданий, в том числе сам элеватор, рабочая башня и подстанция. Входит в лот и право аренды земельного участка. Также с торгов продадут автомобили ГАЗ и КамАЗ, трактор, прицепы, тепловоз.

Заявки на торги будут приниматься с 2 февраля по 11 марта. Сами торги планируются 13 марта.

Напомним, ОАО «Называевский элеватор» появилось в 2022 году. В 2024 году организация обанкротилась. Долги элеватора превысили 19 млн рублей. Отметим, что в августе 2025 года за 18,4 млн рублей уже продали хлебоприемный пункт «Называевского элеватора».