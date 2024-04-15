Активное участие в сборе гуманитарного груза приняли сотрудники всех комплексных центров Омской области.

Активное участие в сборе гуманитарного груза приняли сотрудники всех комплексных центров Омской области.

Стахановский комплексный центр получил новую партию бытовой техники, которую омские стационарные учреждения собрали в рамках гуманитарной помощи. Этот центр обслуживает более 200 пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и людей, пострадавших от чрезвычайных обстоятельств.

– Мы всегда активно участвуем в сборе гумпомощи как для отправки в зону СВО, так и на освобожденные территории. Невозможно оставаться в стороне от происходящих в стране событий. Когда узнали, что нашим коллегам из Стаханова не хватает вещей, сразу же подключились к комплектованию посылок. Будем рады поддержать подшефный город, – рассказала директор Екатерининского дома-интерната Ирина Буторина.

Сотрудники всех комплексных центров Омской области приняли активное участие в сборе гуманитарного груза. В посылках были укомплектованы сантехника, электроприборы, посуда, наборы постельного белья, стиральные машины, холодильники и хозяйственные принадлежности. Все эти необходимые вещи были приобретены благодаря щедрости спонсоров и собственным усилиям работников социальных учреждений.

– Считаем своим долгом помочь мирному населению Донбасса, в частности, нашим коллегам. Это уже не первый сбор гуманитарной помощи, в котором принимает участие наше учреждение. И эта работа будет продолжаться. Также мы готовы обмениваться опытом работы с коллегами из Стаханова. Планируем побывать у них с дружественными визитом и ждем их в гости к нам, – отметила директор Таврического дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Лунина.

В ближайшее время собранные посылки отправятся в Луганский гуманитарный центр, откуда они будут доставлены в Стаханов по месту назначения.