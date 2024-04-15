Омск-Информ
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·Общество

Новый газопровод был введен в эксплуатацию в Кормиловском районе.
В Кормиловском районе ввели в эксплуатацию газопровод к селу Юрьево. Газовые сети были построены в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.
– Исполняя поручение нашего президента Владимира Путина, совместно с Газпромом ввели в эксплуатацию газопровод к селу Юрьево Кормиловского района. Его протяженность – 14,2 км. Новая газовая сеть обеспечивает возможность подключения 398 домовладений и трех котельных, которые будут отапливать школу, местный ДК и ряд других социальных объектов. Работу по газификации Омской области продолжаем, – рассказал губернатор Виталий Хоценко.
На газопроводе было установлено два пункта редуцирования газа. Заявки на подключение к газу подали 47 местных жителей, в 20 домах уже появилось голубое топливо.
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·Общество

Новый газопровод был введен в эксплуатацию в Кормиловском районе.
В Кормиловском районе ввели в эксплуатацию газопровод к селу Юрьево. Газовые сети были построены в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.
– Исполняя поручение нашего президента Владимира Путина, совместно с Газпромом ввели в эксплуатацию газопровод к селу Юрьево Кормиловского района. Его протяженность – 14,2 км. Новая газовая сеть обеспечивает возможность подключения 398 домовладений и трех котельных, которые будут отапливать школу, местный ДК и ряд других социальных объектов. Работу по газификации Омской области продолжаем, – рассказал губернатор Виталий Хоценко.
На газопроводе было установлено два пункта редуцирования газа. Заявки на подключение к газу подали 47 местных жителей, в 20 домах уже появилось голубое топливо.
2561