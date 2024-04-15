Омск-Информ
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·Общество

Часть Петропавловска в Казахстане ушла под воду. Половина населения осталась без самых необходимых вещей. В Омске организовали гуманитарную помощь.

В Омске начали собирать гуманитарную помощь жителям Петропавловска Северо-Казахстанской области. Из-за паводка часть города ушла под воду, а часть осталась без питьевой воды. Целые микрорайоны пришлось эвакуировать.

– Срочно объявляется гуманитарный сбор для жителей Петропавловска с 15 по 18 апреля. Питьевая вода, белье, верхняя одежда, обувь, рабочие перчатки, пакеты, мешки, полотенца, бумажные салфетки, плащи, зажигалки, полиэтиленовые пакеты, гигиенические средства, памперсы, свечи, ножи, консервы, крупы. Все самое необходимое, – сообщили в Telegram-канале духовного управления мусульман Омска и Омской области.

Неравнодушных омичей ждут по адресу: Богдана Хмельницкого, 140.

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·Общество

Часть Петропавловска в Казахстане ушла под воду. Половина населения осталась без самых необходимых вещей. В Омске организовали гуманитарную помощь.

В Омске начали собирать гуманитарную помощь жителям Петропавловска Северо-Казахстанской области. Из-за паводка часть города ушла под воду, а часть осталась без питьевой воды. Целые микрорайоны пришлось эвакуировать.

– Срочно объявляется гуманитарный сбор для жителей Петропавловска с 15 по 18 апреля. Питьевая вода, белье, верхняя одежда, обувь, рабочие перчатки, пакеты, мешки, полотенца, бумажные салфетки, плащи, зажигалки, полиэтиленовые пакеты, гигиенические средства, памперсы, свечи, ножи, консервы, крупы. Все самое необходимое, – сообщили в Telegram-канале духовного управления мусульман Омска и Омской области.

Неравнодушных омичей ждут по адресу: Богдана Хмельницкого, 140.

2146