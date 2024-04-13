Критическая ситуация возникла в соседнем с регионом городе – Петропавловске. Из-за паводка жители лишились воды и света. Идет эвакуация.

Критическая ситуация возникла в соседнем с регионом городе – Петропавловске. Из-за паводка жители лишились воды и света. Идет эвакуация.

В соседнем с Омской областью городе Петропавловске в Казахстане началась эвакуация населения. Причиной этому стал паводок.

Вчера, 12 апреля, ледяные массы, которые шли на город с водой Ишима, повредили железобетонные опоры линии электропередачи. Из-за этого весь Петропавловск остался без питьевой воды. Кроме того, уже сегодня, 13 апреля, сразу в нескольких микрорайонах города пропало электричество и появились проблемы с интернетом. Местные жители рассказали РИА «Омск-Информ», что с утра в городе звучали сирены, а в магазинах из-за отсутствия воды образовываются огромные очереди. Людям приходится ездить за водой в область. Эвакуируют не только население, но и животных. Где-то организовали дополнительные приюты.

Сейчас в городе полностью под воду ушли четыре района – «Подгора», «Хромзавод», «Тепличное» и «Прибрежный». Чтобы как-то спасти ситуацию, петропавловцы сами начали возводить искусственные дамбы. В общей сложности талыми и паводками водами затопило 564 дома, вода зашла в 616 придомовых территорий. Уже эвакуировали 3421 человека, в том числе 1054 ребенка.

Петропавловцы опасаются, что ситуация может обостриться, так как ожидается вторая волна сброса воды с местного водохранилища.

Такая проблема в городе возникла впервые. В 2017 году Петропавловск уже подвергался наводнению. Однако масштабы были не критического размера. Тогда уровень подъема воды в реке составил 338 сантиметров. Сейчас его цифра стала гораздо больше – 425 см.