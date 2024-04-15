Сегодня подобная уборка будет проходить еще на ряде улиц.

Сегодня подобная уборка будет проходить еще на ряде улиц.

В Омске продолжается весенняя уборка. Сотрудники УДХБ убирают мусор с общественных территорий, очищают ливневки, откачивают воду, вывозят грунт с прибордюрной части дорог. За прошедшие выходные с таких территорий вывезли 188 тонн песка и грязи.

Сегодня подобная уборка будет проходить на улицах Лукашевича, Конева, Лизы Чайкиной, Романенко, Березовая, Жукова, 24-я Северная, а также на Иртышской набережной, Привокзальной площади и проспекте Королева.

К работам будут привлечены специализированная техника и дополнительные бригады рабочих.