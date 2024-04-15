За прошлый год потребительский спрос в регионе вырос на 7,3 %. Траты в месяц составили почти 30 тыс. рублей.

За прошлый год потребительский спрос в регионе вырос на 7,3 %. Траты в месяц составили почти 30 тыс. рублей.

Омская область заняла 24-е место в рейтинге российских регионов по динамике потребительского спроса. Исследование провели «РИА Новости».

Так, потребительский спрос в регионе за прошлый год вырос на 7,3 %. А среднедушевые потребительские траты в месяц составили 29,6 тыс. рублей.

В целом по стране потребительский спрос вырос на 6,2 %. Самый значительный прирост оказался в Республике Ингушетия – на 17,2 %. А вот в Брянской области и Ненецком автономном округе зафиксировали отрицательные значения: –1,9 и –2,4 %.