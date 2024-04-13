Первым новичком «Авангарда» в межсезонье станет центральный нападающий Линден Вей.

Первым новичком «Авангарда» в межсезонье станет центральный нападающий Линден Вей.

Канадский нападающий Линден Вей подпишет с «Авангардом» однолетний контракт, сообщили в пресс-службе омского клуба.

Вею 32 года. Он является центрфорвардом. Игроков именно этого амплуа искали менеджеры «Авангарда». Канадец хорошо знаком российским болельщикам. Он поиграл за «Барыс», ЦСКА и СКА. В 2019 году Вей выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2018 году в составе сборной Канады он выиграл бронзу Олимпиады.

На счету новичка «Авангарда» 139 матчей и 14 шайб в НХЛ. Прошедший сезон Вей провел в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9».

– Мы хотели видеть Линдена в составе еще до дедлайна сезона-2023/24, но «Адлер Маннгейм» отказал в расторжении действующего контракта и переходе, – говорит генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – Поскольку все обязательства перед прежним клубом нападающий выполнил, ничего не препятствует заключению контракта с «Авангардом». Подводя итоги сезона, мы отмечали, в каком направлении хотим усилить команду. Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии. Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина.

Подписание Вея с большой долей вероятности означает то, что Райан Спунер не останется в «Авангарде».