Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Ими стали Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол. Они будут играть за молодежную сборную России.

Трое омских хоккеистов вызваны в молодежную сборную России. Ими стали Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол. «Ястребы» примут участие в Кубке Будущего, который пройдет в Новосибирске 25 апреля.

– Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол вызваны в сборную России U20 для участия в Кубке Будущего. Успешного сбора и хорошего турнира, парни, – рассказали в пресс-службе ХК «Омские Ястребы».

Молодежная сборная отправится в Новосибирск 24 апреля.

4608
·Спорт

Ими стали Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол. Они будут играть за молодежную сборную России.

Трое омских хоккеистов вызваны в молодежную сборную России. Ими стали Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол. «Ястребы» примут участие в Кубке Будущего, который пройдет в Новосибирске 25 апреля.

– Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол вызваны в сборную России U20 для участия в Кубке Будущего. Успешного сбора и хорошего турнира, парни, – рассказали в пресс-службе ХК «Омские Ястребы».

Молодежная сборная отправится в Новосибирск 24 апреля.

4608