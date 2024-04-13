Открыть новый ТЦ в здании бывшего «Летура» обещают в сентябре. Помещения уже сдают в аренду. В месяц арендатору придется платить 600 тысяч.

Открыть новый ТЦ в здании бывшего «Летура» обещают в сентябре. Помещения уже сдают в аренду. В месяц арендатору придется платить 600 тысяч.

В бывшем здании омского «Летура» продолжают сдавать в аренду помещения под бизнес. Информация появилась на популярном сайте для размещения объявлений. За аренду просят 600 тыс. рублей в месяц.

Как говорится в объявлении, торговый центр откроется уже в сентябре под названием «Гагарин Молл». Работать он будет до 23:00. Сейчас на втором и третьем этажах установили перегородки, выровняли стены и пол, а также установили пожарную сигнализацию и систему пожаротушения. Арендатору обещают бесплатную парковку.

Отметим, что сдавать помещения в «Летуре» начали еще в начале марта.