Руководство омского клуба еще не приняло окончательного решения. Пока только понятно, что из легионеров точно остается Рид Буше.

Руководство омского клуба еще не приняло окончательного решения. Пока только понятно, что из легионеров точно остается Рид Буше.

Сейчас вовсю обсуждается лимит на легионеров в чемпионате КХЛ. Есть большая вероятность, что оманды смогут заявлять не три, а пять иностранных игроков. За такой вариант выступает и руководство «Авангарда». Но если останется лимит в три легионера, судьба нынешних игроков «Авангарда» Райана Спунера и Томаша Юрчо пока непонятна.

– Рид Буше у нас остается – это 100 %. Оставшиеся вакансии мы хотим потратить на нападение, где нам не хватает глубины и мощи, – заявил «Матч ТВ» генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – Что я вижу – мы проиграли точку по сезону и в плей-офф. Нам нужны праворукие игроки, особенно центрфорварды. Когда играешь только левыми, то ты как с одной рукой – опций мало. Да, нацеливаемся мы на иностранных нападающих. Но не торопимся, ведь контракты истекают 30 апреля. По многим игрокам сейчас ведется работа. Если мы сделаем задуманное по защитникам, то будем ориентироваться по третьему форварду. Если с защитниками возникнет проблема, то будем думать.

Но если команды смогут заявлять 5 легионеров, то ситуация со Спунером и Юрчо может измениться. В частности, Курьянов высказался по поводу канадского нападающего.

– Мы всех обсуждаем. Сергей Звягин только приступил к работе, нужно пройтись по всем кандидатам – его видение команды, построение. Мы не приняли однозначное решение, и нужно послушать самого Спунера. Хочет ли он остаться и на каких условиях? «Цена-качество» – это тоже важно. Тем более при введении пяти легионеров могут немного упасть цены на игроков, – отметил Курьянов.

«Авангард» должен официально объявить о первых изменениях в составе 1 мая, когда откроется трансферное окно.