С февраля 2022 года бывший игрок «Авангарда» прекратил связь с бывшим клубом.

С февраля 2022 года бывший игрок «Авангарда» прекратил связь с бывшим клубом.

Стало известно, почему великий чешский хоккеист Яромир Ягр до сих пор не приехал на «G-Drive Арену». Как сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов, Ягр напрочь прекратил отношения со своим бывшим клубом.

– После февраля 2022 года с ним не было общения. Раньше мы были в контакте, он передавал привет через общих агентов, которые привозили его в Россию. Спрашивали о делах, имели определенные мысли посотрудничать с его клубом «Кладно». Омский болельщик любит и знает Ягра. Мы были бы рады делать с ним медийные акции, как в этом сезоне его хорошо принимали в «Питтсбурге», – сказал Курьянов в интервью «Матч ТВ».

Ранее бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов говорил, что прощальный матч Яромира Ягра может пройти на «G-Drive Арене», но теперь такой вариант практически исключен.