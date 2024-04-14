Вещи от местных дизайнеров медленно, но верно завоевывают популярность. Какое будущее ждет омские бренды?

Вещи от местных дизайнеров медленно, но верно завоевывают популярность. Какое будущее ждет омские бренды?

В марте в омском СТЦ «Мега» закрылась «Теплица омских брендов», где были представлены одежда и аксессуары от местных дизайнеров. Магазин не проработал и двух лет. Убыточно ли производство авторской одежды в Омске, насколько востребованы сегодня местные бренды и кто из омских кутюрье в остался в тренде, разбирался обозреватель «Омск-информа».

Омская школа дизайна разваливается?

Известный омский дизайнер Ермек Хапизов свои первые коллекции создал в 16 лет. Женская линия «Атлантида Сибири» и мужская «Новая эра» хорошо разошлись. В 2021 году Ермек выиграл грант и запланировал создать межнациональную лабораторию народного костюма. Однако грандиозной затее помешали ковидные ограничения. Сейчас дизайнер отказался от авторских работ в пользу массового производства.

– Сейчас работаю консультантом для разных предприятий, которые запускают массовый пошив одежды. К примеру, есть блогеры, которые делают свои мерчи, и я помогаю им в этом. Это не подиумные вещи, – заявил Ермек Хапизов.

По его словам, создание авторских омских брендов изначально убыточно.

– К сожалению, эта модель показала себя нерабочей. В свете последних событий и развития текстильной промышленности пошив дизайнерской одежды теоретически возможен, но это требует бОльших финансовых вложений, чем кажется. Это даже не десяток миллионов рублей. Все известные омские бренды, за исключением Александра Богданова, не вытягивают. Я даже в лучшие годы срабатывал только «в ноль», – признает дизайнер.

Ситуацию вряд ли спасет нынешний тренд на национальный русский колорит. Для воплощения и жизнеспособности идеи нужен грамотный подход, который часто отсутствует.

– Это хороший вариант, но нужно понимать, что все тренды – временное явление. Нельзя зацикливаться на определенном дизайне. Если вовремя не переключиться, можно оказаться за бортом. Создатель коллекции может встать со своим производством, а ему надо платить зарплату и налоги, – рассуждает Ермек Хапизов. – Так, в 2008 году был ультрапопулярен Денис Чумачев с орнаментом из гжели, вплоть до трусов и носков. Этот мотив быстро вышел из моды и уже вряд ли вернется. В 2006 году русские мотивы практиковала Алена Ахмадуллина. И где эти модели сейчас? Нельзя просто сшить красное платье и надеть кокошник – сакральный головной убор, и назвать его национальным брендом. Задача дизайнера – очень грамотно продумать процессы.

По мнению Хапизова, знаменитая омская школа дизайна разваливается, а это, в свою очередь, ведет к отсутствию необходимых кадровых ресурсов.

– Омская школа дизайна разваливается буквально на глазах. Преподавательский состав распался, а те, что остались, уже не обладают должным энтузиазмом, – констатировал Ермек Хапизов.

Многие его однокурсники, добавил дизайнер, реализовались в основном в индивидуальном пошиве под заказ. Авторские вещи мало кто делает.

На российский рынок – с «Дружбой»

С закрытием «Теплицы» омские бренды не перестали существовать, а обрели иной формат. Постепенно набирает популярность универмаг дизайнеров «Дружба», открывшийся 7 месяцев назад на Любинском проспекте. В этой модной локации представлены одежда и аксессуары 66 различных брендов из Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

– Я сама отшивала свой бренд Pola, элегантный «плюс сайз», с 48 по 56 размеры. Кроме того, были знакомые, которые создавали свою одежду, – рассказала создатель «Дружбы» Александра Давыдова. – Со временем встал вопрос, где все это продавать. Поэтому мы открыли универмаг, чтобы можно было реализовывать не только одежду, но и украшения, предметы декора, интерьера.

В реализацию идеи было вложено 4 млн рублей. Проект сразу же стал стабильно прибыльным. Самым востребованным направлением оказалась линия повседневной одежды. По наполнению 70 % составляют базовые вещи, 20 % – офисная одежда и 10 % – эксклюзивный пошив. Основные клиенты магазина – омичи со средним достатком старше 31 года.

По мнению Давыдовой, омские бренды вполне себе перспективны. Более того, некоторые ниши еще можно заполнить.

– На фоне дефицита качественной одежды в Омске эта ниша набирает популярность. Более того, появляется интерес к пошиву качественных вещей: заработок такой же, как в найме, но тут принадлежишь сам себе. Этот вид бизнеса потолка своего развития точно не достиг. Особенно у нас не хватает детской и мужской одежды, это направление нужно развивать, – подчеркнула Александра Давыдова.

Несмотря на ряд трудностей, создатель универмага настроена оптимистически. С проектом «Дружба» она планирует выйти на российский рынок.

– Иногородние бренды находят нас сами. Одежду омского производства мы либо закупаем мелким оптом, либо берем на реализацию, либо предоставляем площади в аренду, – говорит о модели бизнеса создательница «Дружбы». – Когда я стала во все это погружаться, то подумала: зачем нам однотипные товары из Китая и Турции, если у нас так много талантливых дизайнеров, которые шьют эксклюзивные вещи? Если бы у нас было больше ресурса, мы бы работали с гораздо большим количеством резидентов. Планирую выйти на российский рынок, но не со своим брендом, а с проектом «Дружба».

Конкретных планов и сроков Александра Давыдова по понятным причинам не называет, но обещает порадовать успехами своей экспансии.

Легкая промышленность совсем не легкая

Учредитель студии дизайна, автор бренда AP Desigh Анна Попадюк начинала с пошива одежды формата «плюс сайз» на заказ. Всего за пару лет концепция изменилась. В отличие от других коллег по ремеслу, специалист обзавелась сотрудниками, открыла собственное производство.

– Мне хотелось какого-то масштаба. Первого своего сотрудника я наняла в феврале 2022 года. Из небольшой комнатки в историческом здании мы переехали в двухэтажное строение, – говорит Анна Попадюк. – Здесь у нас весь цикл работ: раскройка, сборка, пошив, небольшая фотостудия и даже складское помещение. Таких «отбитых», как я, кто сам занимается производством одежды, можно пересчитать по шапкам. Муж-предприниматель иной раз смеется надо мной, насколько я зациклена на своей работе и не сдаюсь перед трудностями.

«Фишка» дизайнера – в полном отхождении от традиционной размерной сетки.

– В моем магазине нет размеров S, M, L, XL, а есть размеры 1, 2, 3 и 4, на которые мы накладываем размеры от 42 до 64. В этом тоже момент авторства, потому что нужны идеальные лекала, чтобы изделие сидело идеально на людях разной комплекции. Это самая дорогая разработка. Легкая промышленность совсем не легкая. Но история с местными брендами сейчас очень перспективна, – считает Попадюк.

Кутюрье лично занимается организационными вопросами: маркировкой, сертификацией и ретейлом. Разработка новой коллекции занимает порядка месяца. Единственная проблема – острый дефицит кадров, но в рамках проекта это пока решаемо.

Помимо Омска, студия Анны Попадюк разрослась филиалами в Новосибирске, Владивостоке, Тюмени, Екатеринбурге и Сахалине.

Есть дизайнеры на омских просторах

На данном этапе развития омские дизайнеры имеют самые разные настроения: от сдержанного негатива до уверенности в собственных силах и надежде на развитие этого рынка. В общем, у омского производителя одежды, несмотря на целый ряд сложностей, есть свое будущее. Омские бренды пока не могут конкурировать по стоимости с китайскими и турецкими вещами массового пошива, но сильно выигрывают в качестве. Следовательно, всегда могут найти своего покупателя. И выйти на российский рынок.