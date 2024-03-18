Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Магазин просуществовал чуть больше полутора лет.
В «Меге» закрылась «Теплица омских брендов». Причины закрытия магазина одежды и аксессуаров не сообщаются.
– Для нас это был важный и значимый проект. Спасибо, что были с нами, – указано в аккаунте «Теплицы».
Напомним, в магазине продавались одежда и аксессуары от Анны Попадюк (AP design), Полины Гусевой (Formblack), Марины Бутенко (Mb_nanowear), Алины Сырых (Syrykh_design), Татьяны Радыгиной (Tatiana Radygina), Арины Георгиевой (Arina Georgieva) и других.
·Экономика/Бизнес

Магазин просуществовал чуть больше полутора лет.
В «Меге» закрылась «Теплица омских брендов». Причины закрытия магазина одежды и аксессуаров не сообщаются.
– Для нас это был важный и значимый проект. Спасибо, что были с нами, – указано в аккаунте «Теплицы».
Напомним, в магазине продавались одежда и аксессуары от Анны Попадюк (AP design), Полины Гусевой (Formblack), Марины Бутенко (Mb_nanowear), Алины Сырых (Syrykh_design), Татьяны Радыгиной (Tatiana Radygina), Арины Георгиевой (Arina Georgieva) и других.