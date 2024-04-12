Мужчина умер, ожидая судебного заседания. В связи с его смертью уголовное дело в отношении него прекратили.

Мужчина умер, ожидая судебного заседания. В связи с его смертью уголовное дело в отношении него прекратили.

Стала известна причина смерти омича, который устроил дебош в пиццерии в ноябре прошлого года. Как сообщает NGS55.RU, мужчина умер от интоксикации алкоголем, ожидая судебного заседания.

Напомним, двое мужчин, 33 и 39 лет, пришли в пиццерию, пили там 3 часа, а потом и начали дебоширить из-за того, что официантка отказала продавать им алкоголь. Сначала мужчины разбили посуду, а потом один из них взял термопот с кипятком и бросил его в официантку. Она получила серьезные ожоги.

На днях дебоширам вынесли приговор. Оставшемуся в живых мужчине назначили 2,5 года лишения свободы условно. Также ему придется выплатить девушке 100 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда. Уголовное дело в отношении скончавшегося мужчины отменили.