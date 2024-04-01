Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина летела из Тбилиси в Москву. В какой-то момент она начала буянить.

32-летняя омичка устроила дебош на борту самолета Тбилиси – Москва. Женщина курила электронную сигарету на своем посадочном месте, нецензурно выражалась и размахивала руками. На замечания экипажа она никак не реагировала. О происшествии сообщает ТАСС.

Стражи порядка задержали нарушительницу в аэропорту Внуково. В отношении женщины составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Омичке мог грозить либо штраф, либо арест на 15 суток. Однако с ней провели профилактическую беседу и отпустили.

·Происшествия

Женщина летела из Тбилиси в Москву. В какой-то момент она начала буянить.

32-летняя омичка устроила дебош на борту самолета Тбилиси – Москва. Женщина курила электронную сигарету на своем посадочном месте, нецензурно выражалась и размахивала руками. На замечания экипажа она никак не реагировала. О происшествии сообщает ТАСС.

Стражи порядка задержали нарушительницу в аэропорту Внуково. В отношении женщины составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Омичке мог грозить либо штраф, либо арест на 15 суток. Однако с ней провели профилактическую беседу и отпустили.